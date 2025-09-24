¡ÚÁíºÛÁª¡Û¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡¡ÂçÃÏ½Î¤Î»²²Ã¼Ô¤Ëà¿·ÁíºÛá¹ÔÊý¤òÊ¹¤¯¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç°ìÈ¯¤Ç·è¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ï£²£´Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¼«¿È¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÂçÃÏ½Î¡×¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡½¡ÃË»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç£±²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤È¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Ï¿Ê¼¡Ïº»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃÏ½Î¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤¤°õ¾Ý½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æµó¼ê¤òµá¤á¤¿¡£
¡ÖÅìµþÂçÃÏ½Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤µ¤ó¤ÈÌÐÌÚ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¾®Àô¤µ¤ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓ¡ÊÂëÇ·¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡££µ¿Í¤ÎÎ©²ñ±éÀâ²ñ¤ò¤¸¤«¤ËÊ¹¤¤¤ÆÃæ¿È¤Ï¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï³°¸ò¡¢·ÐºÑ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿Ê¼¡Ïº»á¤äÎÓ»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾Ç¤ê¤«¤éÅÞ°÷¤ËÁÊ¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ò£³£°Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤À¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏÎ©²ñ±éÀâ²ñ¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤ÎÊ¬¡¢Éý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÏµÄ°÷À¸³è£±£´Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â»Ô»á¤Ï±éÀâ²ñ¤Ç³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÆàÎÉ¤Î¥·¥«¤ò½³¤ê¾å¤²¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÉô¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤¬ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¸·³Ê²½¤òÁÊ¤¨¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆàÎÉ¤Î¥·¥«¤ÎÏÃ¤ÏÍ¾·×¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê½³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë³°¹ñ¿Í¤«ÆüËÜ¿Í¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¡ÃË»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¹â»Ô»á¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½¡ÃË»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç°ìÈ¯¤Ç·è¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¢¤¿¤ê¤ÇÁè¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡£¾®Àô¤µ¤ó¤¬ÂçÀª¤ò¼è¤ë¤Ë¤â¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¤ÏÌÐÌÚ¤µ¤ó¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
