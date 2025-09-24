映えスイーツ発見ッッ♡【スタバ】コーヒータイムのお供にしたい「新商品」

秋らしい気温が続くと食べたくなるのが【スターバックス】の「スイーツ」。お気に入りのドリンクとあわせてほっこりしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。今回は、公式サイトで季節のおすすめとして紹介されている「新作スイーツ」をピックアップしました。

美しすぎるビジュアル「秋が旬のフルーツケーキ」

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「おいしくてペロリと食べちゃいました」とおすすめするのが、こちらの「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」。サクサク食感のボトム・紅茶ムース・洋なしムース・洋なし果肉で構成されていて「めちゃくちゃおいしい」とのこと。

@j.u_u.n__starbucksさんはさらに、キャラメルソースを追加して味変しながら楽しんだそう。9 / 10から販売がスタートしているので、洋なしフラペチーノとあわせてチェックしてみてはいかがでしょう。

秋にぴったり「さつまいもドーナツ」

@j.u_u.n__starbucksさんが「お月さまのような秋のマラサダ」と一目惚れしたのは、新作の「スイートポテトマラサダ」。公式サイトによると「しっとりとろけるような食感のマラサダ生地に、焼いもペースト入り餡とスイートポテトクリーム」を包んでいるそう。

@j.u_u.n__starbucksさんいわく「スイートポテトの味」で「想像通りのおいしさ」だとか。\320（税込）と手頃な価格なので、ほっと一息つきたい時のおやつにぜひ食べてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A