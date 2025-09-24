レギュラーシーズンも各球団残り10試合を切り、佳境を迎えているプロ野球。個人タイトルでは、セ・パ両リーグで激しい首位打者争いが繰り広げられています。

24日現在、セ・リーグのトップは両リーグ唯一の3割超えとなる.306の広島・小園海斗選手。すでにシーズンの規定打席もクリアしていて、2位の巨人・泉口友汰選手（.295）、3位の阪神・中野拓夢選手（.285）とも1分以上の差をつけているなど、首位打者の座をたぐり寄せています。

一方のパ・リーグは、さらに大混戦。規定打席以上の打率ランキングでは、ソフトバンクの柳町達選手が「.28776」でトップ。追いかける楽天の村林一輝選手は「.28775」と、その差はわずか“1/100厘”。柳町選手は7試合、村林選手は9試合と、残す試合でさらなる高みを目指します。さらに後続ではソフトバンク周東佑京選手が.286を記録。現在4試合連続欠場中で、規定の443打席に到達するには残り7試合で13打席に立つ必要があります。

また現時点で規定打席には満たないものの、ソフトバンクの牧原大成選手が打率.303をマーク。24日までに420打席に立っていて、シーズン残り7試合で23打席を消化すれば一気にトップに躍り出ます。

シーズンも終盤にさしかかり、白熱している今季の首位打者争い。誰がタイトルをつかむのか、シーズン全143試合を終えるまで目が離せません。

【各リーグの首位打者争い】24日時点

◇セ・リーグ

1位 .306 小園海斗(広島)

2位 .295 泉口友汰(巨人)

3位 .285 中野拓夢(阪神)

4位 .278 森下翔太(阪神)

5位 .2774 近本光司(阪神)

6位 .2772 吉川尚輝(巨人)

◇パ・リーグ1位 .28776 柳町達(ソフトバンク)2位 .28775 村林一輝(楽天)3位 .286 周東佑京(ソフトバンク)4位 .2811 中川圭太(オリックス)5位 .2805 太田椋(オリックス)6位 .280 レイエス(ソフトバンク)※規定打席外.303 牧原大成(ソフトバンク)