パ首位打者争いは“1/100厘差”と大白熱 ホークス柳町「.28776」とイーグルス村林「.28775」の熱い戦い
レギュラーシーズンも各球団残り10試合を切り、佳境を迎えているプロ野球。個人タイトルでは、セ・パ両リーグで激しい首位打者争いが繰り広げられています。
24日現在、セ・リーグのトップは両リーグ唯一の3割超えとなる.306の広島・小園海斗選手。すでにシーズンの規定打席もクリアしていて、2位の巨人・泉口友汰選手（.295）、3位の阪神・中野拓夢選手（.285）とも1分以上の差をつけているなど、首位打者の座をたぐり寄せています。
一方のパ・リーグは、さらに大混戦。規定打席以上の打率ランキングでは、ソフトバンクの柳町達選手が「.28776」でトップ。追いかける楽天の村林一輝選手は「.28775」と、その差はわずか“1/100厘”。柳町選手は7試合、村林選手は9試合と、残す試合でさらなる高みを目指します。さらに後続ではソフトバンク周東佑京選手が.286を記録。現在4試合連続欠場中で、規定の443打席に到達するには残り7試合で13打席に立つ必要があります。
また現時点で規定打席には満たないものの、ソフトバンクの牧原大成選手が打率.303をマーク。24日までに420打席に立っていて、シーズン残り7試合で23打席を消化すれば一気にトップに躍り出ます。
シーズンも終盤にさしかかり、白熱している今季の首位打者争い。誰がタイトルをつかむのか、シーズン全143試合を終えるまで目が離せません。
【各リーグの首位打者争い】24日時点
◇セ・リーグ
1位 .306 小園海斗(広島)
2位 .295 泉口友汰(巨人)
3位 .285 中野拓夢(阪神)
4位 .278 森下翔太(阪神)
5位 .2774 近本光司(阪神)
6位 .2772 吉川尚輝(巨人)
1位 .28776 柳町達(ソフトバンク)
2位 .28775 村林一輝(楽天)
3位 .286 周東佑京(ソフトバンク)
4位 .2811 中川圭太(オリックス)
5位 .2805 太田椋(オリックス)
6位 .280 レイエス(ソフトバンク)
※規定打席外
.303 牧原大成(ソフトバンク)