º£µ¨¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÇÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

2027Ç¯²Æ¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥±¥¤¥ó¤Ë¤Ïº£µ¨½ªÎ»¸å¤ËÈ¯Æ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë6500Ëü¥æ¡¼¥í¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£µ¨¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¾ò¹à¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÁ°¤ËÂàÃÄ¤Î°Õ»×¤ò¥¯¥é¥Ö¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯»á¤Ï¥±¥¤¥ó¤ÎÉüµ¢¤Î±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£

T¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Õ¥¡¥ó¤¬¥±¥¤¥ó¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢Èà¤¬¥¯¥é¥Ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð²æ¡¹¤ÏÂç´¿·Þ¤À¡×

¥±¥¤¥ó²ÃÆþ¤ËÁ°¸þ¤­¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿T¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥±¥¤¥ó¤Î¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Í¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÂàÃÄ¤È¤Ê¤ì¤Ð¥±¥¤¥ó¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤Ï¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£