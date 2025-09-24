今夏アーセナルに加わった期待の新戦力は長期離脱を強いられたようだ。



「The Athletic」のデイビット・オーンスタイン氏によると、今夏チェルシーからアーセナルに完全移籍を果たしたイングランド代表MFノニ・マドゥエケは膝の負傷で2ヶ月の長期離脱を強いられるという。



今夏チェルシーから移籍金5200万ポンドで加入したマドゥエケは加入以降、主力として躍動。プレミアリーグではここまで開幕から4試合に先発出場しており、マンチェスター・シティとの大一番でも存在感を見せていた。



そんなマドゥエケだが、戦線離脱を余儀なくされた模様。同氏によると、マンCとの試合で膝を負傷したとのこと。精密検査の結果、前十字靭帯損傷は免れたようだが、2ヶ月間離脱する見込みだという。



イングランド代表MFブカヨ・サカ不在の間、アーセナルの右サイドを活性化させていたマドゥエケだが、調子が良かっただけに悔やまれる離脱になった。