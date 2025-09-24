Hi-STANDARDの新メンバーとして、ZAX（Dr／The BONEZ）が正式加入することが明かされた。

（関連：【動画あり】Hi-STANDARD、生配信で新メンバーを発表）

横山健（Gt/Cho）と難波章浩（Ba/Vo）は9月24日、PIZZA OF DEATH公式YouTubeチャンネルにて生配信を行い、新メンバーの加入を発表した。

Hi-STANDARDでは、恒岡章（Dr）が2023年2月に急逝。その後、『SATANIC CARNIVAL 2023』や『NOFX THE FINAL JAPAN TOUR』（2024年）といったライブで、ZAXはサポートドラマーとしてHi-STANDARDのステージでの演奏を経験している。

さらに、現体制での新曲6曲をレコーディング済みで、ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』を11月26日にリリースすることも発表。同作は、Descendentsのビル・スティーヴンソンがミックスダウンを担当しているという。

（文＝リアルサウンド編集部）