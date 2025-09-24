日本を沸かせたアスリートが、“憧れの人”との２ショットを公開した。

東京世界陸上２０２５の男子１１０メートル障害決勝で５位入賞を果たした村竹ラシッド＝ＪＡＬ＝が２４日、インスタグラムに競馬の武豊騎手との２ショットをアップした。

２１日にＴＢＳ系「世界陸上」の生中継に続けて国立競技場から生放送された「名場面一挙見せ＆初公開ＳＰ」で、サプライズゲストとして村竹が大ファンだという武が登場し、共演を果たした村竹。

「先日、僕の憧れの人である武豊さんと邂逅しました…まるでスーパーヒーローと出会った少年のような気分で、数日経った今でも夢じゃないかと信じられない程です…」と始めると、「僕の陸上人生における原動力の一つ」という自身の思いをつづり、村竹の好きな馬であるドウデュースのサイン入りパネルのプレゼントの写真も添えた。

この投稿にファンからは「驚いた表情が乙女でした！！」「かなり可愛かったです」「私たちもラシッド選手の笑顔が見られて嬉しかったです」「頑張ってる選手には夢のようなご褒美があるんですね」「最強で最高の組み合わせ」などの声が寄せられている。