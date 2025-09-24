「楽天３−８ソフトバンク」（２４日、楽天モバイルパーク）

楽天の投手陣が乱調し、相手先発・モイネロの前に４安打１得点と投打がかみ合わずに完敗。試合後の三木監督はモイネロに脱帽した。

立ち上がりから２失点を喫したヤフーレは、３回１／３を６安打５失点とソフトバンク打線に打ち込まれて炎上。早期ＫＯとなり、三木監督は「先頭の柳田くんから長打を打たれてしまって、何とか守りで粘りながらっていうところが、１つの考えの中ではあったんだけども、先に点を取られて、向こう優位に進んでしまったところが今日はちょっと苦しい展開に」と肩を落とした。

一方で相手はリーグトップの防御率を誇るモイネロだった。五回に太田の適時打で１点を奪ったが、投げられた７回のうち三者凡退を喫したのは５度。好機さえ作れない好投を前に、「繋がりとしては、ちょっとなかなか繋がり…繋がせてくれなかったというか、やっぱりさすがの投手で、なかなか難しかった」と振り返った。

それでも、完敗で終わるわけにはいかない。「こっちも色々対策していくんだけど、結果としてこうなっていることは振り返って、結果から学ぶというか、次に進めることは大事。いい投手だったからしょうがないなでは済ませない」と視線を前に向けた。

これで３位・オリックスとは５差に広がり、自力ＣＳも再消滅。逆転ＣＳが苦しくなってきた。