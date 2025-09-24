お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが、自身のインスタグラムを更新。

声帯ポリープの手術を受けたことを報告しました。



クロちゃんは「今年のあたまぐらいから、喉の調子が悪く、ポリープが出来ていたので手術します。」と、投稿。



続けて「それにより、当分声が出せずに仕事を休んだりする事もあります。申し訳ございません。早く治るように努めます！」と、綴っています。









そして、続く投稿でクロちゃんは「声帯ポリープ切除手術、無事終わりました！」と綴ると、手術後、ベッドに横たわる写真をアップ。



続けて「当分声は出せないけど早く治すので、NEWクロちゃんを待っててだしん！！」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「ビックリしました クロちゃん大丈夫？ 心配です でも忙しくて、こんな休暇なかなか取れないと思うので、ゆっくりして下さいね」・「クロちゃん大丈夫しん？ 声変わったりするのかな？」・「クロちゃん、お大事にだしんよ」などの反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】