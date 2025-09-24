メイン素材は2つだけ！ ワタナベマキさんの秋を楽しむおかずレシピ

メイン素材2つで手軽に、秋のおかずをつくってみませんか？

ワタナベマキさんに、つくりやすくて、素材の持ち味が際立つ「黄金の組み合わせ」や味つけを教えてもらいました。



『きょうの料理』10月号「ワタナベマキの 2素材で秋おかず」より、「まいたけと鶏肉のガーリック焼き」と「にんじんと牛肉の重ね蒸し」の2品をご紹介します。

『きょうの料理』10月号より





ワタナベマキさん

料理研究家。

素材や味の組み合わせのセンスが抜群で、シンプルでおいしいレシピが人気。

まいたけと鶏肉のガーリック焼き

うまみたっぷりの、まいたけと鶏肉のガーリック焼き

風味やうまみの強いきのこと鶏もも肉は、シンプルに焼くだけでもおいしい！

材料（2人分）

まいたけ…2パック（200g）

鶏もも肉…1枚（300g）

にんにく（すりおろす）…1かけ分

●塩・ごま油・しょうゆ・黒こしょう（粗びき）



◎350kcal ◎塩分2.7g ◎15分

1 まいたけは大きめの一口大にほぐす。鶏肉は余分な脂を除いて水けを拭き、一口大に切って、にんにく、塩小さじ2/3をすり込む。

2 フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、鶏肉の皮を下にして並べる。焼き目がついたら上下を返し、弱めの中火で6分間焼く。

3 あいているところにまいたけを加え、上下を返しながら、まいたけに焼き目がつくまで焼き、しょうゆ小さじ1を回し入れてからめる。器に盛り、黒こしょう少々をふる。

Point

鶏肉から出た脂をまいたけが吸って、よりうまみが増します。

まいたけも焼き目がつくまで焼きましょう。

にんじんと牛肉の重ね蒸し

素材のおいしさが引き立つ、にんじんと牛肉の重ね蒸し

にんじんの甘みに、こっくり味の牛肉がよく合います。

少ない調味料で蒸すので、にんじんが凝縮した味わいに。

材料（2人分）

にんじん…1本（150g）

牛切り落とし肉…200g

A （にんにく（すりおろす）…1かけ分 オイスターソース・酒…各大さじ2 しょうゆ…小さじ1/2）

白ごま…少々

●塩・ごま油



◎370kcal ◎塩分2.9g ◎20分

1 牛肉は大きいものは食べやすく切り、ボウルに入れてAを加えてもみ込む。にんじんは1㎝幅、5㎝長さの短冊形に切る。

2 鍋（またはフライパン）ににんじんを広げて入れ、塩少々をふり、牛肉を広げて重ねる。ごま油小さじ2を回しかけ、ふたをして中火にかける。

Point

にんじんがあまり重ならないように並べて牛肉をのせ、にんじんの水分を引き出しながら蒸し煮にします。

3 煮立ったら弱めの中火にし、15分間蒸し煮にする。火を止めて混ぜ合わせ、器に盛って白ごまをふる。

■NHKテキスト『きょうの料理』2025年10月号より抜粋

■撮影・福尾美雪／スタイリング・肱岡香子