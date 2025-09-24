「姪っ子を引き取る」正しい判断か分からないけれど...｜40代独身、ある日突然母になる【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。作者・おにぎり2525(@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに、叔母目線で描かれた40代独身、ある日突然母になる』第5話をごらんください。

結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪っ子を引き取ったその経緯とは？妹と話し合いを重ね、えっちゃんは姪っ子を引き取って育てることに決めました。

姪っ子を引き取ることに決まり、新生活がスタートしました。姪っ子が安心して過ごせる「居場所」を作ってあげたかったのですね。



しかし、中学校の準備や引っ越し費用など、想像以上に新生活にはお金が必要だったようです..。独身のころとはまたちがった生活の変化に不安も感じているようですね。

