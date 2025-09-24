「まだ逝っちゃダメだ！」最期のときを迎えた母…在宅介護した父娘の思い【ママリ】

寝たきりになった母のため、実家へ戻り父とともに介護をしていた、キクチ│5/24書籍発売(@kkc_ayn)さん。少しずつ体調が変化していく母を目の当たりにし、最期の時が近づいてきていることを感じていました。そして、その日は突然に訪れます。父とともに母を看取ったキクチさん。過去に配信し反響があったものを再編成しています。自宅介護のリアルを描いた『20代、親を看取る』第32話をごらんください。

寝たきりになった母親の介護のため、実家に戻ってきたキクチさん。ときに無理をしてしまったり、今までとは違う母親の姿に苦しんだりすることも。





そんな中でも、ともに母親を介護する父親と協力しつつ、介護のプロ・ヘルパーさんにも頼りながらお世話をします。

キクチさんの母親は、トイレから戻るキクチさんを待って息を引き取りました。



危ういタイミングでしたが、最後に感謝の気持ちを伝えられたキクチさん。家族でみとることができてよかったですね。

