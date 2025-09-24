Hi-STANDARD、新ドラマー加入で再始動に歓喜の声「嬉しくて泣いちゃうよ！」「ZAXさんすごくしっくりくる」 生配信に7万人
ロックバンド・Hi-STANDARDは24日、所属するPIZZA OF DEATHのYouTube公式チャンネルで生配信を行い、ドラマ―としてThe BONEZのZAXが正式メンバーとして加入し、再始動し、11月26日にミニアルバム『Screaming Newborn Baby』を発売することを発表。この一報に、SNSには歓喜の声が上がっている。
【写真】いい顔…11月発売のミニアルバムのジャケットを持った“新生”Hi-STANDARDの3人
生配信では、横山健と難波章浩が対談形式で進行。これまでの経緯を伝えつつ、新メンバーのZAXを紹介した。そして3人で、「ハイスタが最初に作った曲」として「MAXIMUM OVERDRIVE」と、3人で制作した新曲をセッション。生配信ながら、7万人が視聴するなど、大きな注目を集めた。
さらにXのトレンドには「ハイスタ」「ドラマー」などの関連ワードが上位にランクイン。「泣いてるハイスタ」「やばい、ハイスタ最高すぎる」「さすがにハイスタかっこいいな…」「ZAXさんすごくしっくりくる」「嬉しくて泣いちゃうよ！」など歓喜の声が続々と上がっている。
