ブルボンの味を再現♡シルベーヌみたいなチョコケーキが新発売！

フジパンとブルボンのコラボレーション商品『シルベーヌみたいなチョコケーキ』が、2025年10月1日より期間限定で発売されます♡ラム酒がほんのり香るしっとりケーキ生地に、なめらかなミルクホイップをサンド。さらにチョココーティングとコーヒーチョコトッピングで、シルベーヌの味わいを贅沢に再現した逸品です♪

ラム酒香るしっとりチョコケーキ

『シルベーヌみたいなチョコケーキ』は、しっとりとしたケーキ生地にほんのりラム酒を加え、シルベーヌの上品な甘さを表現。

中にはたっぷりのミルクホイップをサンドし、昨年よりサンド量をアップ♡口に入れるとしっとり食感とクリームのなめらかさが広がります。

秋の味覚を堪能！表参道『DEK』で秋限定アフタヌーンティー♡

チョココーティングとコーヒートッピング

表面にはチョコレートコーティングを施し、コーヒーチョコをトッピング。レーズンチョコを使用するシルベーヌとは違った仕様で、オリジナルの美味しさを楽しめます。

上品なチョコの甘さとほろ苦さが絶妙にマッチして、大人のスイーツタイムにぴったりです♪

赤色パッケージで売場でも目を引く

パッケージはシルベーヌのブランドカラーである赤色を基調に、高級感を演出しています。スーパーやドラッグストアで手に取れば、一目で分かる存在感♡

関東、西部、九州エリアで販売され、オープン価格で楽しめます。ブルボンの味わいを再現した『シルベーヌみたいなチョコケーキ』で、贅沢なひとときを過ごしてみてください♪