²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼çÉØ¡É¤Î»³粼ÈþÄÅ¹¾¤µ¤ó¡£¸½ºß¡¢70Âå¤ÇÉ×¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»³粼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§°ÊÍè¡¢47Ç¯´Ö²È·×Êí¤ò¤Ä¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤¯¤ê¾å¼ê¤Ê»³粼¤µ¤ó¤Ë¡¢Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Î²È·×´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³粼¤µ¤ó¡§¤Þ¤º²È·×¤Î¼ý»Ù¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö»Ù½Ð¡×¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¡Ö¼ýÆþ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é»È¤¨¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£
¡½¡½²È·×¤Î¼ý»Ù¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³粼¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢É¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç50Ëü¡Á60Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Æ¤â25Ëü¡Á26Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç²¿¤ò¤É¤¦¸º¤é¤¹¤Î¤«¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Å¬ÀÚ¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢²È·×Êí¤Ë¼ý»Ù¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïºï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ä¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«Ä¾¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤¤¤Ê¤ê1¥«·î²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤º¡¢1½µ´Ö¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç²¿¤Ë¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¤«¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¹ç·×³Û¤ò4ÇÜ¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤Þ¤«¤Ê1¥«·îÊ¬¤Î»Ù½Ð¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
»³粼¤µ¤ó¡§½ãÀ¸³èÈñ¡Ê¢¨¡Ë¤ò¥°¥é¥Õ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢20Âå¤Ç20Ëü±ßÁ°¸å¤À¤Ã¤¿»Ù½Ð¤¬50Âå¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸å½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Áí¼ýÆþ¤«¤éÀÇ¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¡Ö²Ä½èÊ¬½êÆÀ¡×¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÃùÃß¤äÊÝ¸±¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î
»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶µ°éÈñ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢50Âå¤Î¸åÈ¾¤ò²á¤®¤Ê¤¤¤È¡¢»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢É×ÉØÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢20Âå¤ÇÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î»Ù½Ð¡Ê20Ëü±ßÁ°¸å¡Ë¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£ÂçÂÎ¡¢Ç¯¶â¤â20Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸³è¥µ¥¤¥º¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£À¸³è¥µ¥¤¥º¤òÉ×ÉØ¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¸ß¤¤¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤¸¡¢¾¡¼ê¤ÊÏ²Èñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤É×¤Ï¡¢¼Ö¤òÍß¤·¤¬¤é¤º¡¢¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤º¡¢¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê»Ù½Ð¤¬¤«¤«¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³粼¤µ¤ó¡§²È·×Êí¤ËµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢²áµî¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½ãÀ¸³èÈñ¤¬90Ëü±ßÂæ¤Îº¢¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¤È¡¢Ã£À®´¶¤¬Í¯¤¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»þ¤È¤È¤â¤ËÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤â¡¢²È·×Êí¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ÎµÏ¿¤ò»Ä¤¹¡È¼Ì¿¿¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ë¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä»³粼 ÈþÄÅ¹¾¤µ¤ó
²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£1948Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä¹½÷½Ð»º¸å¡¢¡ÖÍ§¤Î²ñ¡×¤ËÆþ²ñ¤·¡¢À°Íý¼ýÇ¼¤äÁÝ½ü¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¯¡£NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼çÉØ¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤Î²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¹Ô¤¦¡£²È·×ÊíÎò¤ÏÌó45Ç¯¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØºÆ½ÐÈ¯À°Íý¡½¡½¿´ÃÏ¤è¤¤µï¾ì½ê¤È¤ª¶â¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡½¡½¡Ù¡ÊÉØ¿ÍÇ·Í§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
