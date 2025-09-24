Image: HC GALLERY

伝説の走り屋漫画『頭文字D』（イニシャルD、通称イニD）。自慢の愛車で峠を攻めてタイムを競うのがめちゃくちゃ格好良くて、多くの車好きを生みました。

私の周りも｢イニD｣好きが多く、同作に登場する車を買って峠仕様に改造するのが流行ったし、私自身もマニュアル車に憧れて20歳でダットサン 240Z（フェアレディZ）を手に入れました。ドリキンこと土屋圭市さんの映像を見ながら、ドリフトのイメトレをしたものです。

まぁ、そんな風に若かりし頃の私に多大なるワクワクを与えてくれた『頭文字D』が、30周年を記念して腕時計とドライビングシューズを作りました。

このチョイス、マジで痺れる。ドライビングシューズとか、漫画とアニメで描かれていた足捌きをめっちゃ思い出すじゃないですか！

｢イニD｣愛とドライビング愛に溢れた時計

「ドラマを着る」がテーマのファングッズらしく、｢イニD｣の象徴的なシーンのひとつを彷彿させるこの時計は、創業45年のオーダージュエリー専門店ケイ・ウノのグループ企業であるユートレジャーによるもの。ロゴやイラスト、カラーリングだけのコラボ商品とは異なり、徹底したタコメーター仕様。

この時計、文字盤が車のメーターみたいになっているんです。

そして、よく見るとこの数字は頂点が「6」なんですよ。

反対につければ普通の時計としても使えます。ちなみに、サイズですが、運転の邪魔にならない36mmを採用。

生産個数は藤原とうふ店の86にちなんで860個。お値段は税込6万500円です。

キャラをイメージしたドライビングシューズ

シューズは、創業86年の国内皮革メーカー「スリージェネレーションズ」とのコラボ。

各登場人物やバトル時に履いていたシューズからインスピレーションを得た革靴になっています。

Vol.01 藤原拓海エディション

藤原拓海、高橋啓介、高橋涼介、中里毅といった面々に加え、個人的には佐藤真子エディションがあったのがグッときました。

Vol.07 佐藤真子エディション

シルエイティにインスパイアされた靴とか、滅多にお目にかかれないですから！

ちなみに、高橋啓介エディションはすでに予約受付終了でした。

Vol.02 高橋啓介エディション

これらの靴と時計はHC GALLERY新宿シュミレータールームと、大阪のスリージェネレーションズ・フィッティングルームでフィッティング可能です。予約必須なので専用のURLからどうぞ。

それにしても懐かしい。運転上手くなりたくて、水を入れた紙コップを置きながら運転したなぁ。

もちろん、｢イニD｣読者なら1回はやりましたよね？

