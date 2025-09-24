「色気増す29歳」ミセス・大森元貴、自撮り風ショットにファン歓喜！ 「やっぱり表現者なんだな…」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは9月23日、自身のInstagramを更新。自撮り風ショットを披露しました。
【写真】大森元貴、自撮り風ショットにファン歓喜！
この投稿にファンからは、「かっこいい」「もう、自分の撮られ方をよく分かってる」「もっちゃんもっと男になってるわね」「色気増す29歳」「大人と若さの狭間の色気がたっぷり！」「なんの雰囲気も似合うもっくん、最強で最高」「破壊力えぐい」「肌きれい過ぎませんか⁉」「イケメン過ぎる」「やっぱり表現者なんだな…と感じます」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「自分の撮られ方をよく分かってる」大森さんは4枚の写真を投稿し、1〜2枚目では自撮り風ショットを披露しました。黒いジャケットを着用し、優しいまなざしでカメラを見つめる姿が印象的。透明感のある肌が際立ち、かっこいいビジュアルです。
「カッコよ過ぎてドキドキ」大森さんは4月25日の投稿でも、自撮りショットを披露。コメントでは、「カッコよ過ぎてドキドキ」「ひよぅとした表情好き」「ビジュイケ過ぎてつらい」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
