¡ÖÍ¥¾¡¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯Åêµå¤Ç¤¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿12¾¡ÌÜ
¡¡¢¡³ÚÅ·3¡½8¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê24Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬7²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î12¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤ÎÅêµå¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥¥ì¤âÎÉ¤¯¡¢³ÚÅ·ÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤¬°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤Æ1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢¸åÂ³¤ÏÍÞ¤¨¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò4¤Ç»ß¤á¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¯Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£