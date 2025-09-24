¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«à¥¤¥ë¥«¤È¥Í¥¿ÂÐ·è¤ÇÇÔËÌáÅê¹Æ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤è¡×
¥¤¥ë¥«¤Ë°Ï¤Þ¤ìÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¿åÂ²´Û¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«VS¥¤¥ë¥«in¿·¹¾¥ÎÅç¿åÂ²´ÛËþ°÷¸æÎé¡ª¤´Íè¾ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª Ì¡ºÍ¡¢¥¤¥ë¥«¥·¥ç¡¼¡¢Âç´îÍø¡¢ ¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¸ø±é¤Ç¤·¤¿¡£ Á´ËÆ¤ÏÇÛ¿®¤ò¤´Í÷²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿åÂ²´Û¤Ç¥¤¥ë¥«¤ÈÂÐ·è¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¡¡¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Î²ÏËÌ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎX¤Ç¡Ö¥¤¥ë¥«¤ËÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇÔËÌ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤È¥¤¥ë¥«¤¬¸ò¸ß¤Ë¥Í¥¿¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤¬¿³ºº¤·¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤è¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉáÃÊ¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¤¥ë¥«¤Î°µÅÝÅª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö³«±éÁ°¤ÎBGM¤¬¥¤¥ë¥«(¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó)¤Î¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤´¤êÀã¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ·è¤ÎÍÍ»Ò¤Ï10·î4Æü10»þ¤è¤ê¡Ö¥Ô¥¢¥é¥¤¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£ÀÇ¹þ¤ß2750±ß¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£