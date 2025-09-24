¡ÖÃ¯¤À¤è¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¸¶·¿¤¬¡Ä¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é21Ç¯¡Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×àµÇ°Æü¥×¥êá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤ÆÌÜ¤ó¶Ì¥Ç¥«¥¤¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è¡×¤ÈÍî½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥×¥ê¥¯¥é»£±Æ¡½¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö22Ç¯ÌÜ¤ÎËÍ¤¿¤Á¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î9·î22Æü¤ÎÆüÉÕ¤È¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤è¡×¤ÈàÍî½ñ¤á¤·¤¿µÇ°Æü¥×¥ê¥¯¥é¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯²Ã¹©¤µ¤ì¡¢ÃçÎÉ¤¯5¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥×¥ê¥¯¥éÀ¨¤¤¤Ê¡×¡Ö¤â¤¦Ã¯¤À¤è¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¸¶·¿¾Ã¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ï¤¡¡¼¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð¾Ð¡×¡Ö¥®¥ã¥ëº²½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Í¡×¡Ö5¿Í¤é¤·¤¯´Ó¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤â¤¦Ã¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤ÆÌÜ¤ó¶Ì¥Ç¥«¥¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¸µ¤Î¼Ì¿¿¤ò¤ß¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SUPER EIGHT¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Î8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤ËÁ´¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆâÇîµ®¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢¶Ó¸ÍÎ¼¤ÎÃ¦Âà¤ò·Ð¤Æ¡¢5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¡£2024Ç¯2·î¤Ë¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡×¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£