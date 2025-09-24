オリックスの杉本裕太郎外野手が２４日、自身のインスタグラムに新規投稿。今季限りでの現役引退を発表した近藤大亮投手に惜別のメッセージを送った。

「親友お疲れ様 思い出多すぎて写真２０枚じゃ足らんわ！大阪帰ってきたらまたユニバいこっす」とつづった杉本。近藤とは２０１５年度ドラフト同期でともに社会人から入団。オリックスのファンフェスタでは神戸のパティシエに扮した杉本と京都の和菓子職人に変身した近藤、そして吹田の主婦となった山崎颯一郎とファンを盛り上げた経緯もある。

２３年の日本シリーズ後、近藤が巨人へトレード移籍した際にも惜別のメッセージを送っていた杉本。自身が足首の手術を受けると、近藤も見舞いに訪れるなど親交の深さを伺わせていた。

オリックスのリーグ３連覇に貢献したコンビだけに、ファンも「友情溢れる素敵な写真ですね。近藤選手、お疲れ様ですね…」「すごく寂しいですが、ユニバで笑っている姿を見られる日を楽しみにしておきます」「泣かせに来てるよね」「感動しました」と書き込んでいた。