◆パ・リーグ 楽天２―８ソフトバンク（２４日・楽天モバイル）

ソフトバンクが快勝で優勝へのマジックナンバーを４とした。２試合連続完封負けを喫していた打線が１４安打８得点。連敗を４で止めた。初回に今季初の１番に起用された柳田が右翼線二塁打を放つと、５試合ぶりに２番に入った近藤が右前打でつないだ。無死満塁となり、中村の二ゴロの間に先制。オリックス４連戦では計６度の満塁で無得点に終わったが、呪縛を解いた。

柳田は右けい骨の骨挫傷から復帰後３試合目で初めて守備に就き、９打席目で初安打。４回に遊ゴロ野選で打点も挙げ、２安打１打点と機能した。５試合ぶりに２番に入った近藤も３安打２打点。モイネロは７回４安打１失点で自己最多の１２勝目を挙げた。

以下は試合後の小久保裕紀監督の主な一問一答

―初回に得点

「また満塁になって、どうなることかと思ったけど。どんな形でもいい、ぐちゃぐちゃな１点でも入ったので」

―柳田の安打から

「ベンチも、ものすごい盛り上がった。レフトフライ捕るだけでも盛り上がっていた」

―１番での起用は

「１番にふさわしい打者がいないから。彼がスタメンで一番ふさわしいという判断です」

―村上打撃コーチの案

「そうです」

―モイネロが好投

「今日は体の状態が良かったので、安心しました。この２試合は体が動かなくてイライラしていたけど、今日はフレッシュな感じで」

―初回は内野ゴロと犠飛で得点し、２回に川瀬が適時打

「タイムリーが出ていなくてね。（６回の）満塁で健介（近藤）が二塁打。健介が緊張したと言っていたけど、チームってそういうもの。（チームとして）満塁で十何打席も打てなかったから」

―最短で２６日に優勝

「とりあえず、一つずつ。あさってのことなんて考えない。明日のことを考えます」