¡ÚÀ¾Éð¡Û¥í¥Ã¥Æ¡¦ÌÚÂ¼Í¥¿Í¤Ë£·²ó°ì»à¤Þ¤Ç´°Á´¡Ä¿û°æ¿®Ìé¤Ï£¶²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¤Ç£µÇÔÌÜ¡Ö¤¤¤¤¥ê¥º¥àºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£²£´Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ë£°¡½£µ¤È´°ÇÔ¡£¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¡¦ÌÚÂ¼Í¥¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤Ë»¶È¯£³°ÂÂÇ¡¢¥×¥í½é´°Éõ¾¡Íø¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê£¹»î¹ç¤Ç¼Ú¶â¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£±£±¤È¤Ê¤ê£²£µÆü¤Ë¤â£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦¿û°æ¿®ÌéÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï£²²ó¡¢ÃÓÅÄ¤Ë¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·ÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£µ²ó°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç²¬¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤¯¤ï¤ìÃæÁ°¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡££¶²ó¤Ë¤â°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÍ§¿ù¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¹ßÈÄ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À»åÀî¤âÀ¾Àî¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·ÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£µ²ó£±¡¿£³¡¢£±£²°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤Ç£µÇÔÌÜ¡Ê£µ¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¿û°æ¤Ï¡Ö»°¼ÔËÞÂà¤ÇÂÇÀþ¤ËÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Ø½ÐÎÝ¤òµö¤·¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Â³¤±µå¤òÅê¤²¤ëºÝ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£