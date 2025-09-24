スーパーなどでも今年の新米を目にすることも増えてきましたね。



気になる新米の出来、そして価格は？



収穫された「もみ」がトラックで次々と運び込まれるこの場所。飯島町にあるJA上伊那の施設です。複数の農家が共同で利用していて、運び込まれた「もみ」の乾燥・貯蔵からもみ殻の除去まで、コメの出荷にかかる一連の工程がここで行われています。



今年は、9月3日から受け入れが始まりました。





気になる今年の出来は？JA全農長野 米穀課専門役 須田孝徳さん「全体的にいまのところの長野米の品質については概ね良好だと考えている所です。」一方で、気になるのは新米の価格。農家がコメを出荷する際にJAが前払いする「概算金」は店頭価格に影響します。先月、JA全農長野が発表した概算金はどの銘柄でも過去最高となりましたが・・・。JA全農長野 生産販売部副部長・米穀課長池田吉隆さん「令和7年9月時点での追加概算金の設定につきましては当初の概算金のままとするということであります。税抜き5キロ4000円この額を超えるとですね販売ペースが鈍化する可能性があると。ということはイコール消費が減退するということに繋がる。」これ以上、店頭価格が高くならないよう現時点では、「追加概算金の設定は行なわない」としましたが、今後の集荷状況や販売動向を注視しながら検討を続けるということです。JA全農長野によりますと今年度のコメの集荷量は、去年より1000トン多いおよそ18万トンが見込まれています。長引きそうな”令和のコメ騒動”厳しい状況はまだ続きそうです…。