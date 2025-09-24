自民党総裁選（１０月４日投開票）の立候補者５氏が参加する公開討論会が２４日、東京・内幸町の日本記者クラブで開かれた。

各候補は最大の争点となっている物価高対策、賃上げ、成長戦略といった経済政策などに関する主張を展開した。

討論会には小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、茂木敏充・前幹事長（６９）、林芳正官房長官（６４）、高市早苗・前経済安保相（６４）、小泉進次郎農相（４４）が出席。論戦では、国民の関心が高い物価高や所得増の取り組みに多くの時間を費やした。

小林氏は、所得税の時限的な定率減税を改めて提起した。規模については、小渕内閣で実施した税額２割の減税を「参考とする」と述べた。減税終了後は所得税の控除のあり方などを抜本的に見直し、中間層の負担軽減を続けるとして、「高所得者は、一定の負担はいただく」と語った。

茂木氏は、ＡＩ（人工知能）や半導体など成長分野での投資を伸ばし、企業立地や拠点化を図って地方の成長力を高めると論じた。

林氏は、低・中所得世帯に所得に応じた支援を実施する「日本版ユニバーサル・クレジット」の導入を３段階で進めると提唱。モデル世帯を対象に支援内容を検討した後、生活保護など現行の政策と統合した上で、財源を確保して実施するとの構想を示した。

積極的な財政出動を主張する高市氏は、「将来の財源を生む投資を重視するべきだ」と訴え、物価高対策などの財源として赤字国債発行に言及した。財政赤字の拡大に伴う国債価格下落の懸念を巡っては、「国債は９割以上を国内投資家が保有している」と指摘。問題視しない姿勢を示した。

「平均賃金１００万円増」を掲げる小泉氏は、賃上げ促進税制や中小企業の生産性向上支援、医療や介護などの公定価格引き上げなど、実現に向けて「政策を総動員する」と強調した。

各候補は外交や社会保障分野でも持論を語った。

パレスチナの国家承認を巡り、各候補は「総合的な判断が必要」（小泉氏）、「１回しか切れないカード。慎重でなくてはいけない」（茂木氏）など、日本政府の対応を引き継ぐ考えを示した。社会保障改革では、小林氏が「現役世代の保険料負担が多い。負担能力のある高齢者にもう少し負担いただく」とした。

５氏はその後、東京・秋葉原で地方遊説を開始した。名古屋市内、大阪市内でも地方演説会を実施する。