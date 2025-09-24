旦那さんが趣味に時間やお金を使う人だと、妻としてストレスを感じることも多いのではないでしょうか？ 趣味を否定するわけではありませんが、家庭よりも趣味を優先したり、自分勝手な行動ばかりされると、だんだんストレスが溜まるでしょう。

今回は、ソロキャンが趣味の夫に怒りが込み上げてきた話をご紹介いたします。

使った鍋を放置

「夫が珍しく『今日は俺がごはん作るよ！』と言ってキッチンで立ち料理を始めたんです。普段家事なんてまったくしないのに、ついにやる気になったのかと思い、不安半分楽しみ半分で待っていました。

数十分後、夫の様子をうかがうとキッチンには使用済みの鍋やフライパンが放置されていたんです。どうやら趣味のソロキャン用に買った鍋を使ってみたかったけど、うまくいかずに失敗したらしい……。夫は失敗してやる気がなくなったのかソファに寝転んでるし、キッチンはぐちゃぐちゃのままだし、これまで感じたことないくらいの怒りが込み上げてきましたね……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 趣味で使う鍋を試すために、キッチンに立っただけだったようです……。趣味があるのは悪いことではありませんが、自分優先でしか物事を考えていないとイラッとしてしまいますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。