9月19日（金）に放送された『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、「マツコ・デラックス＆有吉弘行＆久保田直子アナウンサーの3人だけでする場合、どこに行く？」といった話題でトークを繰り広げた。

1泊2日のスケジュールを想定し、伊豆・千葉・栃木などが候補に挙がるなか、マツコは「思い切って一歩踏み出してみます？」と切り出し、最終的には「広島で2泊3日」が理想だという結論に至った。

そこで有吉が提案したのは、宮島と瀬戸を望める「庭園の宿 石亭」。「スゴイ旅館がある。予約が取れないけど、マツコさんがいるとなったらなんとか空けてくれると思う」と語ると、マツコは「わぁすごい！1人1部屋とってくれるでしょ？」と大盛り上がり。有吉も「誰かキャンセルして！ここに1回泊まってみたい」と熱望した。

【映像】マツコ＆有吉が一目置くベテラン芸人 地元・栃木での信頼が厚く「この番組でもいいところに行っている」

さらにマツコは、「ああいうところってテレビ局が行くと言ってもなびかないから素晴らしい。なんの宣伝もしなくてもこれなんだから…」とぼやきつつ、「普通のロケだと（取材を）受けないところが、U字工事だから受けている旅館とかホテルがいっぱいある。この番組でも結構いいところに行っている。ありがとねU字工事」と感謝を口にした。U字工事が地元・栃木で信頼の厚い存在であることに感心しているようだった。

有吉も、放送作家の高田文夫から「U字工事に頼りすぎ！」と指摘されたことを明かすと、マツコは「おっしゃる通り」と共感していた。