【RIZIN】堀江圭功、憧れの長渕剛との対談で初告白「結婚してないけど、男の子が1人いるんです」
歌手の長渕剛が、28日開催の『RIZIN.51』（名古屋・IGアリーナ）に出場する堀江圭功を激励する様子を捉えた映像『RIZIN CONFESSIONS #193』が、24日にRIZIN公式YouTubeで公開された。
入場曲に長渕の「蝉」を使い、カラオケでも長渕の曲を熱唱するほど強い憧れを持っている堀江は、練習中のジムに長渕がやってくると緊張しながらも満面の笑みを浮かべ、両手で握手をして「堀江圭功です」としっかりあいさつ。真摯に練習する堀江の姿を見学した長渕は「すべての練習に全集中していく一途さみたいなところがいいですね。こちらも大事なものを教わっていく」と穏やかに堀江を見つめた。
日を改め、長渕のスタジオを訪れた堀江は長渕と対談に臨む。お互いの思いを語り合う中で、長渕が一番楽しかった時を「子どもが出来た時かな。家族が出来たのはうれしかった」と振り返り、「男の子が出来たらどうやって育てる？」と聞かれた堀江は、「実は自分は結婚してないんですけど、男の子が1人いるはいるんですよ。公表したことないんですけど」と突然の告白。
「会ったことはないんですけど。いろいろあるんですけど」という堀江に、長渕も「ディープな話を振っちゃったな」と苦笑したが、堀江は「ウソはつきたくないので」と胸を開く。「当時付き合ってた人がだいぶ年上で、子どもを作りたいとずっと言われてて、自分は子どもを育てながら格闘技はしたくないと言って。だけど、子供だけ欲しいって言われて、もう一緒にいられなくなるよって言って、生まれる前に離れるという形になって。無責任ではあるんですけど、その人は幸せだと思っていますね」と自身の過去の話を明かした。
長渕から「会えない約束したの？」と聞かれると、堀江は「子どもが好きで…。会わないほうがいいのかなって考えて、会ってないです」と答えると、長渕は「きっと会う時が来るんだろうね」と人生の先輩として語りかけ、堀江も「はい」と言葉を噛みしめるようにうなずいた。
