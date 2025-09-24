9月15日・東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催された＜eill one man live 2025 HEART+VEILL＞。全席がソールドアウトした後、機材席の一部開放によるチケットも追加販売。彼女の歌を愛して止まないたくさんの人々が会場に集まった。新作EPのリリースやアジアツアーがサプライズ発表され、今後の活動への期待も大いに高めてくれたこの公演の模様をレポートする。

オープニングムービーがスクリーンに映し出され、鳴り響いたSE。バンドメンバーたちの演奏がスタートすると、会場内は温かなサウンドで一気に満たされた。そして現れたeillを出迎えた歓声。「楽しんでいこう！」と呼びかけた彼女が「SPOTLIGHT」を歌い始めると、1階席、2階席、3階席で起こった手拍子がステージへと降り注いだ。躍動するサウンドを全身で感じながら声を響かせる姿が、とても活き活きとしている。

続いて「罠」と「25」も届けた後、「来てくれて本当にありがとうございます。最後まで心を込めて、あなたのために歌を届けます。最後まで楽しんで帰ってくれたら嬉しいです」と挨拶。まさしくその言葉通りの時間がその後も続いた。背景で流れるアニメーションを見つめながら観客がうっとりと聴き入っていた映画『夏へのトンネル、さよならの出口』主題歌「フィナーレ。」。歌う言葉の1つ1つに想いが深く刻まれているのを感じた「プレロマンス」。爽やかな夏の風景をイメージさせてくれた「Love, lala〜恋の行方〜」……耳を傾けていると様々な想い、ストーリーが伝わってくる。豊かな表現力を序盤から存分に噛み締めることができた。

「どこから来たの？」とeillが問いかけると、日本各地の地名を告げる様々な声が客席から届けられた。「韓国！」という声も聞いて、「いろんなところから来てくれたんですね」と、笑顔を浮かべたeill。そして、ツアータイトル＜HEART+VEILL＞に込めた想いが語られた。

「このタイトルをつけたのは、お家で窓の外を見てる時だったんです。朝日を迎えたりする時はカーテンを開けるじゃないですか？ でも、夜寝る時、心を休めたい時とか、ちょっと傷ついた日はカーテンを閉じて1人の時間を作ったりする。すごく心と比例しているものだなと思いました。このライブの時だけは、私の音楽とみんなの人生が重なった日々を少し思い出してみたり、素直になって歌ってみたり、踊ってみたり、笑ったり、泣いたり、叫んでみたり、心を解き放ってほしいんです」

心を解き放つための準備体操として、彼女の「せーの！」を合図に一斉に「わー！」と叫んだ観客。その声を合図にスタートした「hikari」は、徐々に輝度を増していくかのような歌声にうっとりとさせられた。

メドレーで届けられた「((FULLMOON))」「HIGHLIGHT」「Into your dream」を皮切りに「happy ending」「happy ever after」「いけないbaby」「片っぽ」……瑞々しいメロディ、切ない想いが滲む曲が続いた。そして「fortnight」が爽やかな昂揚感を生んだ後、大きな夢や目標はないがゆえに迷うことが多い自身について彼女は語った。悩みながらも日々を重ねてきた結果、こうして大きなステージに立てていることを喜び、「『いい人生じゃん！』と今日思いました。ありがとう」と感謝。

「もしもみんなが『今日』を生きることに悩んだり、つまずいたりしていても、それはいつか遠くの未来のあなたの強さに変わる。あなたの人生になるということを忘れないでいてくれたらなと思っています。いろんな後悔や苦しみを抱えているかもしれない。それはいつかあなたを守る盾になってくれます」……とても温かな言葉だった。そして「何1つ要らない感情なんてない。何気ない『今日』が、いつの日か革命を起こす日に変わるかもしれない。人生を照らす日になるかもしれない。未来がある、明日があるみんなにこの歌を届けます」という言葉を添えて歌い始めた「革命前夜」。響き渡る歌声が観客の心を鼓舞しているのを感じた。

「今日までみんなが抱えてきた孤独。それは誰かと分かち合えるものではないかもしれない。でも、私もあなたも孤独と戦っています。今日まであった痛み、全部力に変えて歌えますか？ 声出せますか？ 行くぞ！」

終盤に差し掛かったところでeillが呼びかけると、観客による大合唱が沸き起こった「WE ARE」。演奏がスタートするや否や歓声が上がり、バンドメンバー各々のソロプレイも冴えわたった「ここで息をして」──力強い2曲で締め括られた本編。鳴り止まない手拍子に応えたアンコールで、最初に届けられたのはサポートギタリストの伴奏＋歌による2人編成の「2025」だった。ステージの床に座り、アカペラで歌い始めたeill。アコースティックギターが合流すると、躍動感を一際増したメロディ。「一緒に歌って！」という言葉に応えて、人々の大合唱が起こった。歌い終えた直後の彼女の言葉が思い出される。

「今歌った「2025」は、2020年に出したアルバム『LOVE / LIKE / HATE』の曲。その時、コロナでみんなに会えなくなって……。当時、恵比寿のリキッドルームでワンマンライブをやったんですけど、有観客の声を出せないライブだったんです。あの時は『心の声を聞かせてください』って言ったけど、みんなの声を聴ける日が来たんだなと。曲を書いた時は『2025年になったら、またみんなと歌えるようになるのかな？』と、誰もわからない答えに向かって曲を書いていたんです」……観客と一緒に歌えたのが嬉しくて仕方がない様子だった。

11月5日にEP『ACTION』をリリースする旨を発表した後、「新曲歌うぞ！」と観客に告げたeill。アンコール2曲目「ACTION」は、10月から放送が始まるTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編エンディング主題歌。バンドメンバーたちの演奏と観客の手拍子を浴びながら歌声を響かせ、軽快にステップを踏む姿が本当に楽しそう。飛び跳ねた彼女の着地と共にエンディングを迎えると、客席の全エリアからものすごい歓声が沸き起こった。

終演を告げるSEは「フィナーレ。」のインストゥルメンタル。観客の歌声が加わり、ステージ上のスクリーンに流れたエンドロール。そして、既に発表されていた全国ツアー＜ACTION TOUR 2025-2026＞の他、ソウル、香港、上海、台北、バンコク──5都市を巡る＜ACTION ASIA TOUR 2026＞も開催される旨が突然発表された。海外のファンが歌声を生で体感するこの機会は、eillにとっても素敵な体験となるはず。彼女の活躍の場は、ますます広がっていくことになりそうだ。

文◎田中 大

写真◎tatsuki nakata

New EP『ACTION』

2025年11月5日(水)発売

予約はこちら：https://eill.lnk.to/ACTION_CD

特設サイト：https://eill-action.com

・ACTION

TVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編 エンディング主題歌

・Love, lala ~恋の行方~

・fortnight

他、新曲3曲を含む全６曲収録

初回限定盤映像特典(Blu-ray)：「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC

封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定

封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定

＜ACTION TOUR 2025-2026＞

2025年

11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT

12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24

12月13日（土）宮城・仙台Rensa

2026年

1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS

1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL

2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）

チケット販売サイト：イープラス

チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/

＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞

開催都市：台北・上海・バンコク・香港・ソウル

日時や会場、チケット情報は後日発表