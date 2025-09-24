「東都大学野球、青学大７−２中大」（２４日、神宮球場）

青学大が３本の本塁打などで快勝した。先陣を切ったのは、今秋ドラフト候補に挙がる左の強打者・小田康一郎内野手（４年・中京）。初回に先制の今季１号ソロを放った。

ドラフト会議まで残り１カ月となったが、「個人のことはあまり考えてなくて。チームの１勝に貢献した結果がドラフトに良い影響を与えれば」と小田。自身の持ち味について「芯に当てるバットコントロール、状況に応じた打撃はできる方かなと」と話した。

その能力は周囲も認めるところだ。同じくドラフト候補で、７回１３奪三振無失点と好投した中西聖輝投手（４年・智弁和歌山）は「もし小田と対戦するなら」という問いに、「点差とか状況によるんですけど…基本的に申告敬遠です」と、まさかの回答。「勝負しないです、無理です」と笑いを誘いながらもチームメートの非凡な打撃力をたたえた。

安藤寧則監督も、チームを勢いづけた小田の一発について「１球で仕留めるのはすごい」と目を細める。昨年度のドラフトでは、ともに右の長距離砲であるロッテ・西川と広島・佐々木のドラフト１位コンビを輩出したが、「コンタクト能力は２人よりも上」と話した。