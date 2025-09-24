吉永小百合（80）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、10月31日公開）完成披露試写会が24日、東京国際フォーラムAで行われた。劇中で夫を演じた佐藤浩市（64）は、撮影に当たって吉永に「撮影期間中だけ『お母さん』と呼んでよろしいですか？」とリクエストしたところ「私、子どもがいないので」とジョークで切り返され「ちょっ、ちょっと…そういう意味では」と、大慌てしたと明かした。吉永は、佐藤のことを、お父さんと「呼ばせていただきました！！」と笑顔で力強く答えた。

映画は、女性として初めて世界最高峰8849メートルのエベレストの登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの15年の著書「人生、山あり“時々”谷あり」（潮出版社）を原案に、吉永は田部井さんがモデルの主人公・多部純子、佐藤は田部井さんの夫政伸さんをモデルにした純子に献身的に寄り添う夫・多部正明を演じた。

佐藤は、撮影中に印象に残ったことを聞かれ「映画への向き合い方が、とんでもなく高尚と言うか、現場で疲れた顔を一切しない。しんどい撮影ではあったと思うけど、一切、そんな顔をしない」と撮影を振り返った。その上で、わが身を省みて「そうしたら僕が、ちょっと『あぁ…疲れた』とかって言えないじゃないですか。僕は、ちょっと疲れたとか、口にするんだけど…」と口にした。長男真太郎を演じた若葉竜也（36）がうなずくのを見て「うんと言うな、若葉！！」と突っ込みつつも「吉永さんは、スッとしていらっしゃる。すばらしい…居方が違うなと感じました」とたたえた。

阪本順治監督（66）は「浩市君とは何回も一緒にやっていますけど、しんどそうな顔をする。吉永さんがいる時と、いない時では違う」と暴露。これには、佐藤も「言うなっ！」と一瞬、語気を強めて笑った。