Bimi¡¢¥É¥é¥Þ¡Øgift¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖUnique¡×ÇÛ¿®·èÄê
Bimi¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖUnique¡×¡Ê¥è¥ß¡§¥æ¥Ë¡¼¥¯¡Ë¤ò10·î2Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢10·î1Æü22»þ¤è¤êTOKYO MX¡¢22»þ30Ê¬¤è¤êBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡Øgift¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÄË¤ß¤ÎÀ¼Á¤ä·Á¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«¸½¤ì¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯ºß¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤âÇ§¤á¹ç¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤¨¤ë¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤¿¡¢Bimi¤é¤·¤¯¼«¿È¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤âÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥é¥Þ¡Øgift¡Ù¤Ï2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ¤â¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¡ØSolliev0¡Ù¤Î¥·¥§¥¢¡¼¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¡£Æ±ºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSafe Haven¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Bimi¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJealous¡×¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¡£°Û¹ñ´¶¤Î°î¤ì¤ë²»·Ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÏÂÀ½¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢Bimi¤ÎàØÌÔ¤Ê¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸÷¤ë¹ÅÅÙ¶¯¤á¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Bimi¸ø¼°X¤Ë¤ÆËÜ¿Í¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¾Ò²ðÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¤ÆÁ´¹ñ10ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿¡ãBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤¬¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥ÞÂ¾¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤ËµÒ±é¤È¤·¤Æ²Î¾§»²²Ã¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡ÈBehind the Scene¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡×¡É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÍ½Ìó¤·¤¿Êý¤¬ÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Bimi¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÀ¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Bimi¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥ÈDJ¤òÌ³¤á¤ëDJ dip¤â·Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏBimiËÜ¿Í¤«¤é¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤ª¸«Á÷¤ê¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤Ï9·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï10·î11Æü¤Ë¡ãFM802 MINAMI WHEEL 2025¡ä¡¢10·î12Æü¤Ë¡ãLive Galley #07 -2nd Anniv. side AICHI-¡ä¡¢10·î17Æü¤Ë¡ãLive Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-¡ä¡¢10·î18Æü¤Ë¡ãCITY GARDEN 2025¡ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î12Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ãBimi Listeners Selection Setlist¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï9·î30Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢12·î14Æü¤Ë¤Ï¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Ï12·î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ä¾©¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÆÆâ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤ÎBimi¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È2¼¡Àè¹Ô¤Ï9·î26Æü18»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Bimi¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¡¦SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnique¡×
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®Í½Ìó¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://oysy.lnk.to/uniquePR
¢£¡ØBimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡ÒBlu-ray¡Ó¡Ù
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1119/?elr=46544
¡ûBlu-rayÈÇ¡¡¢¨ELR Store¸ÂÄê
ÉÊÈÖ¡§NXD-1119 ¡¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Blu-ray
²Á³Ê¡§\7,000
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Bimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EASTËÜÊÔ
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Behind the Scene¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡×
¢¡Í½ÌóÆÃÅµ
Bimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡ÒBlu-ray¡Ó¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È
¾ÜºÙ¡§https://bimi-official.com/news/965/
¡û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡§
¡2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë1Éô¡§OPEN11:30/START12:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§13:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡§OPEN14:30/START15:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§16:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
£2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡§OPEN17:30/START18:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§19:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
1Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- Bimi Best Select Scene À¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñpart1.
2Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- Bimi Best Select Scene À¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñpart 2.
3Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- DJ dip Best Select Scene ¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñ
¡Ê¥²¥¹¥È¡§DJ dip¡Ë
¡û²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê¡Ê¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡ï500¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡¢¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡×¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤ÇÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ûÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë21:00 ¡Á 2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡ûÅöÁªÈ¯É½
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë17»þ°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ãBimi Live Galley #06 -Jealous-¡ä¡¡¢¨¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-WEST
¾ÜºÙURL¡§ https://bimi-official.com/live/885/
¢¡¡ãFM802 MINAMI WHEEL¡ä
½Ð±éÆü¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ÜºÙURL¡§https://minamiwheel.jp/
¢¡¡ãBimi Live Galley #07-2nd Anniv. side AICHI-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°BOTTOM LINE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/886/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¡§https://l-tike.com/bimi/
¢§¡ãBimi Listeners Selection Setlist¡ä
URL¡§https://bimi-official.com/news/951/
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë20:00¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¢¡¡ãBimi Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/887/
¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¡§https://l-tike.com/bimi/
¢¡¡ãCITY GARDEN 2025¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î18Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 13:00 / ³«±é 14:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Ë½§PIT
¾ÜºÙURL¡§https://www.citygarden.info/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§°ìÈÌ\8,800¡¿U18³ä \5,900
¢¨ÊÌÅÓ 1 ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¢4 ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£
¢¨ºÂÀÊ·ÁÂÖ:Á´¼«Í³
¢£¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/982/
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¡¦2¼¡Àè¹Ô
¼õÉÕ¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡§https://l-tike.com/st1/09-moimoi-/
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ¡Á 9·î29Æü¡Ê·î¡Ë23:59
