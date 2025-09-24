Ring Ring Lonely Rollssの最新アルバム『,But beautiful world』から、「,but beautiful world」のミュージック・ビデオが公開された。

前作から3年ぶりとなるアルバム『,But beautiful world』は、日常の”半径3m”に視線を向け、そこに潜む喜びや葛藤を音楽へと昇華した作品で、表題曲となる当作品は静けさの奥に秘められた熱量を繊細に描き出しており、アルバムの中でもバンドの新境地を感じさせる1曲となっている。ミュージック・ビデオの監督・撮影・編集を手がけたのは、古くからバンドと親交のあるkawanavoxだ。

アルバム『,But beautiful world』は、近年続いた自然災害や社会の混乱を経て、それでもなお自分の中に渦巻く感情と向き合うことで生まれたという。怒りや葛藤、後悔、かすかな希望…過去と現在、そして未来への思いとともに、半径3メートルの日常に潜むささやかな幸福までを丁寧に掘り下げ、他人のためではなく、まず自分のために紡いだ感情が、結果として音楽になったものだ。きわめて個人的な記録だからこそ、その正直な言葉が、思いがけず他者の感情と共鳴していく。

「混乱する時代だからこそ、個人の生活の尊さが際立つ」…そんな視点から紡がれた全7曲は、聴く者それぞれの現実に寄り添うようだ。

先行配信された3曲に加え、新たに収録された楽曲のミックス／マスタリングには、ヒップホップシーンの重鎮でもあるTSUTCHIE（SHAKKAZOMBIE）が参加しており、これまでのRing Ring Lonely Rollssとはまた違う表情を見せるサウンドとなった。1960〜1970年代ロックからの強い影響は色濃く残す王道の音楽を軸に据えながらも、往年の骨太な楽曲から、HIPHOPユニットでの経験を活かした自由度の高いボーカルワークまで、音楽性は多彩だ。

「音楽くらいは楽しく行こうぜ」…そんな想いが詰まった『,But beautiful world』は、Ring Ring Lonely Rollssのこれまでの歩みと、これからの可能性を示す重要なマイルストーンとなりそうだ。

アートワークを手がけたのは古くから交流のある絵本作家：VVINで、ジャケットにはVVINの描き下ろしの絵に大坂元紀（Vo）が紡いだ歌詞が刻まれている。

9月29日（月）には下北沢THREEとBASEMENTBARを舞台に2会場往来型のリリースパーティーが開催され、12月11日（木）には、新代田FEVERにてワンマンライブが開催される。

Ring Ring Lonely Rollss『,But beautiful world』

2025年9月19日（金）発売

CD Price：\2,500（\2,273＋税）

https://ultravybe.lnk.to/butbeautifulworld

1.わるかない

2.,but beautiful world

3.すごいこと

4.Today

5.coral

6.UP

7.A paradise

＜Ring Ring Lonely Rollss 『,But beautiful world』Release Party＞

2025年09月29日（月）

＠下北沢BASEMENTBAR&THREE 2店舗開催

open/start 18：30

adv/door \2,900/3,400（+1drink）

出演：Ring Ring Lonely Rollss / Newdums/persimmon/futures/東京パピーズ/サイトウタクヤ（w.o.d.）

DJ）handsome kanemochi

予約 https://t.livepocket.jp/t/2-or9

※【入場順】先着特典あり

＜Ring Ring Lonely Rollss 『,But beautiful world』Release Party -Final-＞

2025年12月11日（木）

＠新代田FEVER

open/start 19：15/19：45

adv/door \3,000/3,500（+1drink）

予約 https://t.livepocket.jp/t/2-or9

※【ご予順】先着特典あり。

※当日のご来場順ではありませんのでご注意くださいませ。

HP：https://ringringlonelyrollss.com/

Instagram：https://www.instagram.com/ring.ring.lonely.rollss/

X：https://twitter.com/RR_L_R_ss/