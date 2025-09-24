聴覚に障害がある人たちの国際スポーツ大会「デフリンピック」が11月に日本で初めて開かれます。



塩尻市では23日、応援イベントが開かれ、県内出身の日本代表選手が今の思いを伝えました。



「これスポーツという手話です。こちらが サッカーです」



塩尻市で開かれたデフリンピックの応援イベント。



「デフリンピック」とは聴覚障害がある人たちの国際スポーツ大会で11月に日本で初めて開かれます。





このイベントは塩尻市と市聴覚障害者協会が大会を盛り上げ誰もが暮らしやすい地域を考える機会にしようと企画しました。塩尻市は県内で3番目に「手話言語条例」を制定していて「きこえない きこえにくい」人との共生を推進しています。会場ではデフリンピックの水泳・元日本代表で駒ヶ根市出身の藤川彩夏さんや、11月にデフサッカー日本代表として出場する下高井郡・山ノ内町出身の星河真一郎選手がトークショーを行い、選手生活の苦労などを手話を交えて伝えました。星河選手は「皆さんの応援でいつも以上に力が出せるので応援してほしい。一緒に戦ってほしい」とメッセージを伝えました。塩尻市 百瀬敬 市長「みなさんでデフリンピックを応援しましょう」11月に日本で開かれる「デフリンピック」。県内関係では7人の選手が出場する予定です。