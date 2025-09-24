課題の小説で快眠のコツがつかめる!? 月イチ立ち読み読書の会 Vol.3 参加者募集中【ダ・ヴィンチWeb主催の読書会＠東京銀座】
■月イチ立ち読み読書の会で、普段手に取らない本を読むきっかけに
「月イチ立ち読み読書の会」は、毎月編集部セレクトの書籍をその場で読み、感想などをシェアする会です。
ご自身では選ばないような作品との出会いをお楽しみいただけるよう、企画していきます。
■次回「月イチ立ち読み読書の会」はリアル開催！
第3回は9月30日（火）に開催することが決定しました！
さらに、今回は初の「リアル開催」となります。
今月は、ポプラ社から9月26日に発売される畑野智美さんの新刊『宇宙の片すみで眠る方法』をセレクト！
※あえて事前に読まずに参加していただく読書会となります
■『宇宙の片すみで眠る方法』あらすじ
大学時代から8年半付き合った婚約者・直樹を亡くした依里。
大阪出張に出かけたはずが、直樹はなぜか年上女性と東北の温泉宿に泊まり、その帰りにバス事故に遭ったのだ。
以来眠れなくなった依里は、親身になってくれた店長のいるデパートの寝具売り場で働くことに。
そこには、日々眠りについての悩みを抱える人たちが訪れる。
夫に言われるまま、あわない寝具を使い続けてきた老婦人。
愛着のある毛布を手放して以来、寝付けなくなった会社員。
いつも家族を優先し、自分のことは後回しの母親。
そんな折、直樹と一緒に亡くなった女性の夫・郄橋が店を訪れて――。
元寝具店店員の著者が贈る、眠れない夜の心と体にやわらかく寄り添う物語。
自分にあった寝具の選び方や快眠のコツも満載！
当日お越しの方には、その場で『宇宙の片すみで眠る方法』をおひとり1冊ずつお渡しいたします。
参加者＆ダ・ヴィンチWeb編集部員全員、初読でご一緒に読書タイムを楽しみましょう。
その後、編集部員やご参加者の皆さんの感想や今後の展開予想を交わします。
さらに今回は特別ゲストとして、本作の担当編集者・小原さやかさんにもご参加いただける予定です。本作の見どころ、著者・畑野さんとのやりとりや、お仕事ものならではの創作の裏側などをおうがいします。
会の終了後は、簡単なアンケートへのご回答をお願いいたします。
■タイムテーブル
18:20〜 開場
18:30〜 読書会スタート
18:40〜19:20 試し読み読書の時間（約40分）
19:20〜19:50 参加者の感想・展開予想・小原様からの裏話、Q＆Aなど
19:50〜20:00 アンケート記入 読書会 終了
■開催日時：9月30日（火）18：30〜20：00
■開催場所：歌舞伎座タワー12階 セミナールーム（東京都中央区銀座4-12-15）
■定員：20名
■参加費：500円
■その他注意事項：
後日、読書会のもようをイベントレポートとして記事化する場合がございます。また、ご参加者の許諾をいただければ、書籍タイトルとご感想を、「ダ・ヴィンチWeb」の公式Xアカウントでご紹介させていただきます。
■申込URL：
https://peatix.com/event/4562755/view
