人気ロックバンド「Hi-STANDARD」のギター・横山健（55）とボーカル・難波章浩（55）が24日、所属レーベル「PIZZA OF DEATH RECORDS」のYouTubeチャンネルで緊急生配信を行い、新ドラマー加入を発表した。

都内のリハーサルスタジオから横山と難波が生配信を実施し、ドラムの恒岡章さんの死去から2年半を経て、新たなドラマーとしてロックバンド「The BONEZ」のZAXが加入することを発表した。

さらに横山は「これからばっちり人前に出ていく以上、手ぶらじゃ来ません！ミニアルバムを作りました」と語り、新曲6曲の制作も明かした。リリースは11月26日を予定している。

このダブル発表に、ファンからは「この日を待ってた」「Hi-STANDARDのZAXって字面がもう凄い」「生きてて良かった」「ハイスタ復活！？？？？？？？やばい泣ける」といったコメントが相次いでいる。

Hi-STANDARDは、インディーズで自主制作したアルバムが国内外で100万超えの大ヒット。90年代ごろに若者の間で社会現象を巻き起こした。

23年2月に、ドラムの恒岡章（つねおか・あきら）さんが死去。これを受けてメンバーの横山と難波は連名で「Hi-STANDARDの今後については二人でよく話し、続けていくことに決めました。形はどうなるかはまだわかりません、これも少しずつになるかもしれないですが、前に進んで行くことにしました」とする声明を発表した。同年7月には、新たなドラマーを一般公募する方針を示していた。