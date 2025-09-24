ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¡Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Îµó¼°¤òÊó¹ð¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÈäÏª±ã¡×¡¡¸µÉ×¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â»²Îó
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä¹ÃË¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÈäÏª±ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÈºòÆü¡¢Ä¹ÃË¤Î·ëº§¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢23Æü¤ËÅìµþ¤Î¿À¼Ò¤Çµó¼°¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£ÅÔÆâ¤Î¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼°¤Ë¤Ï¸µÉ×¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â»²Îó¡£¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÈäÏª±ã¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¼«¿È¤Ï¡¢9Æü¤«¤éÉñÂæ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤«¤éÆüÄø¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö9·î¡¢10·î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¡£¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£¡È¤¨¡©¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È³§¤ÎÅÔ¹ç¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡£»ä¤ÎÅÔ¹ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¡ª»ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¤¢¤ó¤¿¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÅÔ¹ç¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¡ª¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡È¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡É¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼°¤Ï¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÈäÏª±ã¡¢¤¤¤¤¼°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£2¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ê¤¬¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö2¿Í¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¡¢´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤¤¤ª¼°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤â¤ª¿§Ä¾¤·¤Î»þ¤Ë¡ÖÊì¿Æ¤¬»Ò¶¡¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢ºÇ¸å¤Î¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤»¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤ÎÍ§Ã£¤¬¹æµã¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¤ò¸«¤¿¤é»ä¤âµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï40ºÐ¤È¤¢¤ê¡Ö¤È¤Ã¤¯¤Ë»Ò°é¤Æ¼«ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤«¤é2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¼°¤ÎÆüÄø¤â¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ç2¿Í¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¼°¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼°¤Ë¤Ï¡¢¸µÉ×¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ä¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤â»²Îó¡£ÂçÃÝ¤ÎÊì¤ä¡¢ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤ÎÉã¤Î¼Ì¿¿¤âÃÖ¤¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤³¤Î»Ò¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ëËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é2¿Í¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¤¬·»¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ø¤Î»²Îó¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï5·î¡£ÂçÃÝ¤Ï6·î¤ËÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê20Âå¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¡×¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈäÏª±ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¡Ê¿ÈÆâ¤Î¡Ë·ëº§¼°¤Ç¤Ï¡¢»Ê²ñ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÃÇ¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯¡¢ÂçÃÝ¤¬»àÊÌ¤·¤¿1¿ÍÌÜ¤ÎÉ×¤È¤Î´Ö¤ËÃÂÀ¸¡£ÂçÃÝ¤¬ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿88¡Á92Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¤Ï¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£