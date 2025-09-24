9月23日、田中れいながInstagramを更新した。

【写真】「どのポーズも可愛すぎる」と反響の別SHOTも公開

田中は、自身のInstagramアカウントにて、白いオフショルダーのフリルトップスに、ハットやラインの入ったボトムを合わせたミックスコーデ姿を披露。

同時に、近況について、「LOST見終わってしまった」「LOST見た事ある人さ 最後の終わり方どういう意味か教えて！！笑」「あれ 不思議なとこいっぱいない？！」と、海外ドラマ『LOST』についてコメントした。

そして、自身の解釈なども記し、「次はプリズンブレイク見て、そのあとまたLOST見よーっと!!」「めちゃおもしろかった」と、同作がお気に入りの作品になったことを明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「どのポーズも可愛すぎる」「とってもチャーミング」「よく似合っていて素敵」「白れいなちゃん素晴らしく最高にかわいい」といった写真への声や、田中の希望に応えるようなドラマについての書き込みが寄せられている。

田中は、モーニング娘。の6期メンバーとして活躍し、2013年にグループを卒業してからはミュージカルや舞台、モデル業などに精力的に挑戦。昨年7月には、SNSを通じて結婚と妊娠を発表し、同年11月18日の投稿で第1子出産を報告した。そのため実施できなかったという自身のバースデーイベントを、今年は11月11日に開催することが発表されている。

画像出典：田中れいなオフィシャルInstagramより