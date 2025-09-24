「今実家なんです！」女性芸人の返信にトレエンたかしがまさかの行動……？ 「裁判では不利ですね」
お笑いコンビ・納言の薄幸さんは9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩であるトレンディエンジェル・たかしさんとのエピソードを披露しました。
さらに2枚目では「ちなみに今も、まだ居る」と、薄さんの実家でくつろぐたかしさんのソロショットを披露。先輩芸人のまさかの行動ですが、2人の仲の良さがうかがえる投稿です。
【写真】トレエンたかしがまさかの……？
「実家の一員のような振る舞いがまた」薄さんは「久しぶりに帰省しててたかしさんから昨日飲める？って連絡来たから今実家なんです！って返信したら、実家に来たんだけど」とつづり、2枚の写真を投稿。薄さんは断るつもりで変身したようですが、1枚目ではたかしさんが薄さんの父親と食卓を囲うショットを披露しています。テーブルにはお酒が並んでいて、父親も楽しそうな笑顔を見せています。
コメントでは「実家の一員のような振る舞いがまた恐怖を増幅させてる」「たかし（ぬらりひょん）」「タカシさんはきっと『実家なら最高！ご飯も無料！』って思ったんだね」「わんぱくな弟かと思った」「お父さんの笑顔は裁判では不利ですね」「心臓には毛が生えててメンタル強くて好き」「なぜ実家の場所を知っているのか」など、さまざまな反響が寄せられています。
芸人仲間とのプライベートを公開薄さんはたびたび自身のSNSで芸人仲間とのプライベートショットを公開。8月1日にもたかしさんのソロショットを載せていました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:宍戸 奏太)