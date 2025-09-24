シャオミ・ジャパンは、最新Androidタブレット「Xiaomi Pad Mini」を9月26日に発売する。

本稿では、Xiaomi Pad Miniのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

Xiaomi 15T Proは、チップセットにメディアテックの「Dimensitiy 9400+」を搭載した小型ハイエンドタブレット。大きさは約132.03×205.13×6.46mm、重さは326g。

ディスプレイは、約8.8インチ3K（3008×1880）のディスプレイ。リフレッシュレートは最大165Hz。

カメラ

Xiaomi Pad Miniは、背面に約1300万画素の広角カメラ、前面に約800万画素の広角カメラを備える。

インターフェイス

バッテリー容量は7500mAh。Wi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応する。

主なスペック 項目 内容 大きさ 132.03×205.13×6.46mm 重さ 326g チップセット MediaTek Dimensity 9400+ メモリー/ストレージ 12GB/512GB、8GB/256GB ディスプレイ 3K解像度（3008×1880）、8.8インチ、165Hzリフレッシュレート バッテリー容量 7500mAh 急速充電 67W スピーカー ステレオデュアルスピーカー OS Android 15（Xiaomi HyperOS 2） リアカメラ 広角：1300万画素 フロントカメラ 広角：800万画素 Bluetooth v5.4 Wi-Fi Wi-Fi 7 生体認証 顔認証