【9月19日オープン】「ちいかわラーメン 豚」が渋谷PARCOに登場！ 期間限定メニューを先取り実食レポ
イラストレーターのナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといったかわいらしいキャラクターが繰り広げるほっこりとした日常が、大人から子どもまで多くの支持を集めています。
JR渋谷駅からセンター街などの中心地を歩くこと約5分。渋谷PARCO地下1階の「食・音楽・カルチャー」をコンセプトにしたスタイリッシュなレストランフロア「CHAOS KITCHEN」の中に、ひときわ目を引く黄色い看板が……！
そんな同作に登場する“話題のラーメン屋さん”をイメージした店舗「ちいかわラーメン 豚」が、9月19日（金）から渋谷PARCOにオープン！ “ちいかわ初心者”な編集部メンバーがオープン直前の店舗を訪れました。
「ちいかわラーメン 豚」が渋谷PARCOに待望の帰還……！池袋・名古屋・広島・心斎橋に続き、国内5店舗目として渋谷でオープンを迎えた「ちいかわラーメン 豚」。好評だった2024年8月23日〜2025年5月6日の期間限定オープンに引き続き、同じ場所でのオープンになります。
ハチマキを巻いたちいかわと、「ちいかわラーメン 豚」の文字。ちいかわ初心者な編集部メンバーも、視界に入れば思わず立ち止まるほどの存在感です。
外壁では、早速ちいかわたちのお出迎えが。ラーメンを盛り過ぎたちいかわに、それを心配そうに見守るハチワレ。さらに入口側には、作中でラーメン屋「郎」の店主として登場するラーメンの鎧さんと、アルバイト（助手）のシーサーがおそろいのTシャツを着て「いらっしゃいませーッ」と歓迎してくれています。
シーサーの立体展示がお出迎え
店内に入ると、すぐ横にシーサーの立体展示が。山盛りのラーメンを持って無邪気な笑顔を見せるシーサーに、思わず頭をなでそうになりますが、台の上に「お手を触れないでください」と注意書き。“ちいかわ初心者”でも思わず触りそうになります。シーサーのかわいさにお気を付けください。
前回の期間限定オープンと同じく、ディスプレイとして置いてある食券機の横には、ファンにはたまらないオリジナルグッズが並んでいます。棚の上には店員の格好をしてたくましいポーズを取るちいかわ・ハチワレ・うさぎのパネルも。視線を奪われながらも、入口すぐのレジで注文していきます。
目玉商品の「ラーメン豚」は、「ラーメン豚ミニ（ちいかわ）」（税込1540円）、「ラーメン豚小（ハチワレ）」（税込1760円）、「ラーメン豚大（うさぎ）」（税込1980円）の3種類。ミニ（ちいかわ）が130g、小（ハチワレ）が200g、大（うさぎ）が300gです。
注文時にはニンニク、野菜、背脂、カラメを無料でカスタマイズオーダーが可能。ラーメンオーダーも初心者な編集部メンバーでしたが、優しい店員さんたちのおかげでなんとか注文することができました。
さらに今回は、10月3日から提供開始の期間限定メニュー「ラーメン豚 豚骨」（税込1870円）も先駆けていただけることに……！ こちらは200g、キャラクターはラッコです。
ラーメンを注文すると、それぞれのモチーフとなっているキャラクターのステッカーがノベルティとしてもらえます。“ちいかわ初心者”ながら実はラッコ推しなので、今回は「ラーメン豚小」と「ラーメン豚 豚骨」を注文しました。
さらにドリンクメニューも豊富にそろっています。オリジナルのジョッキで提供される生ビール（税込935円）や、それぞれのキャラクターが描かれたオリジナルラベルが目を引く黒烏龍茶（税込500円）、メロンソーダ（税込770円）、ホワイトソーダ（税込770円）、禁酒期間ドリンク（コーラ）（税込770円）。さらにシーサーのみかんソーダ（税込770円）、古本屋のもも＆ラフランスジュース（税込715円）が8月12日より新商品として登場しています。
さらにドリンク1点注文ごとに、10種類のノベルティクリアカードからランダムに1枚もらえます。こちらもノベルティとは思えない、コンプリートしたくなる完成度です……！
注文を終えて奥に進むと、ちいかわ・ハチワレ・うさぎの立体展示がキリっとした表情で待機していました。
店内を見ると真っ赤なカウンター席とテーブルが並び、全体として「ちいかわ一色のラーメン屋」というよりはしっかりとした「ラーメン屋」という印象。漂う香りも香ばしく、とにかく早くラーメンを摂取したい気持ちに駆られます。
食欲をこらえつつ、ラーメンを待っている間店内を見回してみると、所々にちいかわのキャラクターたちがいました。
カウンターの前にはラーメンをすするちいかわたち。壁面にはラーメンの鎧さんやラッコ、シーサーの顔が書かれた張り紙には「夜ステーキありませーん」の文字も。まるでちいかわの世界に飛び込んだような世界観で、ちいかわ初心者もラーメンが来るまで時間を忘れて写真撮影に夢中になります。
さらに作中にも登場するパトランプが店内に……！ ボタンを押すとしっかり光り出すので、勇気のある方は押してみてください……。
時を忘れて店内を見回しているうちに、注文した「ラーメン豚小」と「ラーメン豚 豚骨」が着丼しました……！ ハチワレとラッコのポップも一緒に届き、ちいかわ仕様の紙ナプキン、紙エプロン、箸袋を携えて準備が完了。なんだかいつもより食卓が豪華に見えます……！
【実食リポート】ラーメン豚小のお味は……？まずは「ラーメン豚小（ハチワレ）」からいただきます！
今回注文したのは3つある「ラーメン豚」の中では真ん中のサイズですが、想像以上にラーメンの標高が高い！ 山盛りの野菜や背油が目を引きます。
まずは、ちいかわたちのようにぐるんッぐるんッと「天地返し」をしようとすると、お、重い…！ 200gの麺はもちろん、上に盛られたトッピングもしっかりとした重量を感じます。
麺はもっちりとしたコシ感やつるんとした喉越しが特徴のストレート太麺。ボリューミーなラーメンに多い硬めのワシワシちぢれ麺より食べやすく、ちゃんぽん麺などに近い印象を受けました。背油醤油味のスープは予想よりも優しい味わいで、健康に悪そうな「ギルティ感」は控えめです。
インパクトのある見た目ながら、普段あまりラーメンを食べない編集部員でも食べやすい味付けだと感じたので、ガッツリ系ラーメン初心者の人でも挑戦しやすいのではないでしょうか。
【実食リポート】期間限定メニュー「ラーメン豚 豚骨」のお味は……？次は2025年10月3日〜2026年1月12日の期間限定メニュー「ラーメン豚 豚骨」をいただきます！
カスタマイズオーダーはなく、「豚骨」という名前で若干油断していたものの、こちらも予想以上にボリューミーな見た目……！ しっかりと山が作られた野菜に、分厚いチャーシュー。そこに豚骨らしく明太子、高菜、キクラゲがトッピングされています。
もちろんラッコデザインのはんぺんも乗っていて、かわいらしさを感じる反面、小食な編集部員は“お残し”のプレッシャーを感じ始めます……。スープは豚骨の濃厚さを感じながらも、ふんわりとニンニクの香りも。麺に絡んだ明太子がかなりいいアクセントになっています……！
気付けばあっという間に完食。最後に残ったスープも明太子が溶け込んでいて、飲み干したくなる満足感でした。
卓上にはコショウ・唐辛子（七味）・醤油タレが置いてあるので、お好みで味変して楽しむのもいいかもしれません。
丼もグラスもグッズ販売！オリジナルグッズは、飲食利用した人限定で購入が可能。ラーメン注文時に入口横のレジで注文します。
「どんぶりミニ（ちいかわ）」（税込2200円）、「どんぶり小（ハチワレ）」（税込2530円）、「どんぶり大（うさぎ）」（税込2750円）のほか、ジョッキグラス（税込2090円）、お冷グラス（1100円）など、店内で実際に使っている食器が販売……！
店員さんやちいかわたちが着用している「Tシャツ（S／M／L／XL）」（各税込2970円）やオリジナルデザインの「フェイスタオル」（税込2090円）も。おうちで「ちいかわラーメン 豚」気分を味わえます。
オリジナルグッズは1種につき、1人2点までの購入制限があります。店舗のほか公式オンラインストア「ちいかわマーケット」でも購入可能なので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
ちいかわの世界観を楽しめる……それって最高じゃん!!「ちいかわラーメン 豚」はちいかわのかわいらしい世界観の中でおいしいラーメンが食べられる、サイコー過ぎる空間でした。ガッツリ系ラーメンを普段食べない人でも存分に楽しめる味わいなのもうれしいポイント。これは全国「ツツウラウラ」からちいかわ好きが集まりそうな予感……！
同店は、事前予約優先制。LivePocket-Ticket-Webサイトにて、事前に予約を受け付けています。詳細については、公式Webサイトや公式Xにてチェックしてみてください。
▼「ちいかわラーメン 豚」開催概要
会期：2025年9月19日〜
会場：渋谷PARCO地下1階
営業時間：11時〜22時（最終入店21時20分）
(文:All About ニュース編集部)