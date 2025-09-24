ピュア見え確実な寒色系カラー♡ 透明感あふれる「シュガーブルーコーデ」って？

ダークカラーを選びがちな秋冬こそ、肌をトーンアップさせてくれる明るい色を選んで透明感をまとってみては♡ そこで今回は、本田紗来とともに、ピュア見え確実な「シュガーブルーコーデ」を3つお届けします。淡く爽やかなブルーは透明感そのもの。秋冬コーデにぜひ取り入れてみて！

フリルやリボンの甘〜いディテールもちょっぴりラフなデザインも繊細な印象に変えてしまうのがシュガーブルーのなすべきワザ。

淡く爽やかなブルーは透明感そのもの。

甘カジュアルなコーデも白×ブルーで儚げに。顔まわりにもブルーをまとって♡

Cordinate クラシカルなデザインもピュア見えブルーで少女とときどきオトナに

大胆な肌見せデザインのワンピ、それでも品のよさを失わないのがブルーの魔法。

リボンワンショルダーワンピース 15,400円／Darich（YSM）パンプス 17,050円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

撮影／葛川栄蔵（hannah・モデル）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／Mien（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）

※バッグのサイズは（タテ×ヨコ×マチ）、靴のヒールの高さは（●cm）で編集部調べです。