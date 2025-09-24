いつの間にか彼女優先に...【付きあいが悪くなった男友だち】との向きあい方

男友だちに彼女ができた瞬間、連絡が減ったり遊びの誘いがなくなったりして、寂しい気持ちになったことはありませんか？これまで当たり前に一緒に過ごしてきた相手だからこそ、その変化が大きく感じられるものです。 「もう友だちじゃなくなっちゃうのかな」と不安になることもあるかもしれませんが、これは誰にでも起こりうる自然なこと。恋愛を理由に友情を失ってしまわないために、今回は、「彼女ができた男友だちとの上手な付きあい方」についてご紹介します。

距離感を受け入れる

彼女ができた直後は、どうしても恋愛に気持ちが集中してしまうものです。 連絡の頻度や会う回数が減るのは、友情が軽くなったのではなく「今は恋愛が中心になっているだけ」。 この時期に無理に「前みたいに遊ぼうよ」と押しすぎてしまうと、彼にとっては重く感じられてしまい、かえって距離が広がることもあります。 そこで大切なのは、一歩引いて彼の変化を受け入れること。「今はそういう時期」と理解してあげることで、関係は自然に落ち着いていきます。

自分の気持ちを素直に伝える

とはいえ、寂しい気持ちを我慢しすぎるのも逆効果です。

気持ちを抱え込むと、心のなかで彼を責める気持ちが生まれ、友情そのものがギクシャクしてしまいます。

そんなときは、軽く冗談めかして「最近あんまり会えなくて寂しいな」と伝えてみましょう。 責めるのではなく、気持ちを分かちあう姿勢が大切です。 彼にとっても「友だちを大事にすることも忘れちゃいけないな」と気づくきっかけになり、またバランスを取りやすくなります。

自分の時間を充実させる

最も大切なのは、彼の変化に左右されず、自分の生活を楽しむことです。

趣味を広げたり、別の友だちと遊んだりすることで、気持ちが自然と軽くなります。

「彼がいないと退屈」と感じるよりも、「自分の時間も楽しい」と思えるほうが、友情にも余裕が生まれるでしょう。

さらに、自分自身が充実している姿は魅力的に映り、彼にとっても「また一緒に過ごしたい」と思わせるきっかけになるのです。 いかがでしたか？

今回は、「彼女ができた男友だちとの上手な付きあい方」についてご紹介しました。

人は環境や状況によって変わるもの。

だからこそ「待つ力」と「自分を楽しむ力」が大切です。

今は少し寂しいかもしれませんが、自分のために時間を使ってみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部