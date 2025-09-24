「ひよっこ」有村架純、「とと姉ちゃん」高畑充希から“もらった言葉”

女優の有村架純（32歳）が、9月23日に放送されたバラエティ番組「朝ドラ名場面スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ「ひよっこ」のヒロインを演じる時に、「とと姉ちゃん」でヒロインを務めた友人の高畑充希からもらった言葉について語った。



朝ドラの名場面を振り返る番組で、「ひよっこ」でヒロインを務めた有村架純がインタビューに対応。



有村によると、友人で「とと姉ちゃん」で朝ドラヒロインを務めた高畑充希から、「きれいごとは言えない。やっぱり大変な時もあるし。でも、終わった後の景色は至極、美しいから、それを目指して頑張って」という言葉をもらったという。



有村は「ひよっこ」について「もう、何にも代えがたい、人生の財産です。約10か月撮影して、高畑さんが言っていたのはこのことだったんだ、っていうのがわかりました」と語った。