有村架純「あまちゃん」で発見、“聖子ちゃんカット”が「意外と自分の中でしっくりきた」

女優の有村架純（32歳）が、9月23日に放送されたバラエティ番組「朝ドラ名場面スペシャル」（NHK）に出演。朝ドラ「あまちゃん」で“聖子ちゃんカット”のウィッグが自分でも意外と似合っていると思ったため、「昭和の方が、時代に合うのかな？ とか、いろんな発見がありました」と語った。



朝ドラの名場面を振り返る番組で、「あまちゃん」で、小泉今日子が演じた役の少女時代を演じた有村架純が当時を振り返る。



有村によると「当時のプロデューサーさんから、小泉今日子さんの顎のラインがすごく似ている、と言って頂いたのはすごく覚えていて」と話す。



また、“聖子ちゃんカット”のウィッグを劇中で着用していたが、有村は「意外と自分の中でしっくりきたというか。昭和の方が、時代に合うのかな？とか、いろんな発見がありました」と語った。