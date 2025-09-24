日産が新型「“本格スポーティ”SUV」発売！ “高性能モデル”を主張する「赤い専用パーツ」がカッコイイ！ 独自チューニングの“四輪駆動システム”も搭載した「新型エクストレイル NISMO」の凄さとは！

日産が新型「“本格スポーティ”SUV」発売！

日産は2025年9月24日、ミドルサイズSUV「エクストレイル」をベースとした新型「エクストレイル NISMO」を発売しました。

同車は、NISMOロードカーの思想である「より速く、気持ち良く、安心して走れるクルマ」を体現したモデルだと言いますが、では具体的にどのような特徴があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“本格スポーティ”SUV」です！（33枚）

新型エクストレイル NISMOは「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセプトに開発され、NISMOがレースで培った技術を活かした空力デザインと、専用チューニングによって向上した走行性能が魅力のモデル。

車高の高いSUVでありながら、コーナリング性能の高さや伸びやかな加速、そしてフラットで質感の高い乗り心地を追求しています。

サスペンションには、日産車として初めてショックアブソーバーにカヤバ製のスイングバルブを採用。これによりボディの揺れを抑えつつ、上質な乗り心地を両立させました。

パワートレインは、1.5リッターVCターボエンジンで発電を行う「第2世代 e-POWER」で、これにNISMO独自のチューニングを施した電動駆動4輪制御技術「NISMO tuned e-4ORCE」を搭載。

この専用チューニングは、リアタイヤの駆動力配分を増やすことで高いライントレース性能を発揮し、雪道を含むあらゆる路面で気持ちの良い走りを実現します。

また、ドライブモードごとに加速特性や前後駆動配分も調整しており、日常からスポーツ走行まで幅広く楽しめるモデルに仕上がっているとのこと。

タイヤは、フル電動SUV「アリア NISMO」にも採用されて評価の高い、ミシュランの「PILOT SPORT EV」を装着。20インチ化に加えてリム幅を広げることで、より正確なハンドリングを実現しました。

これに合わせて、パワーステアリングにも専用チューニングが施したほか、電動車ならではのレスポンスと力強さを重視した「SPORTモード」と、加速の伸びを重視した「AUTOモード」を備えた専用VCM（ビークルコントロールモジュール）を採用。

あらゆるシーンで「速さ」と「気持ち良さ」を感じられるセッティングとなっています。

そんな新型エクストレイル NISMOのデザインは、一目で“NISMO”とわかるスタイルと高い空力性能を実現しつつ、SUVならではの力強さと頼もしさも表現しました。

フロントグリル上部には、シグネチャーランプと一体感のあるダーククロムのアクセントがあしらわれ、ワイド感を強調。

ドアロアフィニッシャーは赤いアクセントでNISMOらしさを演出しつつ、車体底面の負圧領域を拡大してダウンフォース向上にも貢献するデザインです。

リアバンパーにはレーシングカーを思わせるリアフォグランプを組み込み、新型エクストレイル NISMOがオンロードにおいても高いパフォーマンスを発揮するモデルだと主張します。

専用の20インチアルミホイールは、ENKEI社の「MAT工法」により軽量化と高剛性を両立。

開口面積を広くしてブレーキの冷却効果を高めるほか、フラットな外周部が車体側面の空気の流れを整流する効果も備えています。

ボディカラーは、「ホワイトパール」「グレーメタリック」「ブラックパール」のモノトーン3色と、「レッドパール」「ホワイトパール」「NISMOステルスグレー」にブラックのルーフを合わせた2トーン3色の、計6色をラインアップ。

インテリアは、黒を基調としつつNISMOらしい赤いアクセントを随所に配し、上質さとスポーティさを両立させています。

さらに、スポーティな走りを追求するユーザー向けに、コーナリング時のホールド性に優れる「NISMO専用チューニングRECAROスポーツシート」をオプション設定。

このスポーツシートは、走行性能のみならずパワーリクライニングやシートヒーター機能も備えており、高い快適性も確保しています。

※ ※ ※

新型エクストレイル NISMOの車両価格（消費税込）は、541万6400円から596万2000円。

また、NISMOロゴ入りのドアバイザーやフロアマットなどのNISMOパーツも新たに用意されます。