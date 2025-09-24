創業139年の老舗「うらわのうなぎ萬店」が、今年も特別イベント「うな重食べ放題」を開催します。

【画像】「うな重食べ放題」メニュー＆過去開催のようす

昨年は16,000名もの応募があり、倍率200倍を超えたという人気企画！

今年も11月3日（文化の日）に、親子枠と一般枠の2部制で実施されます。

親子枠では、小学生以下のお子様がいる家族を対象に、「うなぎつかみ体験」や「缶詰製造体験」などの食育体験が楽しめます。

一般枠では、浦和の伝統が育んだ秘伝のタレの蒲焼と香ばしい白焼きを、45分間心ゆくまで堪能できます。

明治19年の創業以来、国産活鰻のみを使用し、熟練職人による手仕事にこだわった鰻料理を提供する同店。

今回のイベントは単なる食べ放題ではなく、浦和の食文化を次世代に伝える場として企画されています。

応募期間は9月24日から10月5日まで。

●イベント概要

イベント名：うらわのうなぎ萬店 139周年創業祭

開催日：2025年11月3日(文化の日・月曜日)

開催場所：〒336-0031 埼玉県さいたま市南区鹿手袋1-2-26 「うらわのうなぎ萬店」

応募期間：2025年9月24日(水) 00:00〜10月5日(日) 23:59

応募方法：オンライン申込

・午前 親子枠「親子で楽しむ うな重食べ放題」

席数：48名（小学生以下のお子様がいる家族限定）、1組最大4名様まで

参加費：大人・中学生以上 壱萬円(10,000円/人)、小学生以下は無料

時間：受付 9:30、終了 11:30(見込)

体験内容：「うなぎつかみ体験」、「缶詰製造体験」、「45分間のうな重食べ放題」

・午後 一般枠「創業139年 伝統のうな重食べ放題」

席数：48名（中学生以上のみ）、1組最大2名様まで

参加費：壱萬円(10,000円/人)

時間：受付 13:00、終了 14:30(見込)

内容：「45分間のうな重食べ放題」、「うなぎつかみ体験(希望者)」

・うな重食べ放題のルール

時間制限：45分間の食べ放題、40分経過でオーダーの受付が終了

うな重：通常価格5,600円の松重を提供

鰻重の提供順序：「蒲焼」→「白焼」→「蒲焼」→「蒲焼」→「蒲焼」

おかわり方法：蓋を開けたまま手を上げる（スタッフが完食確認後に提供）

テーブルセット：タレ、山椒、醤油、ワサビ、塩、箸、スプーンを準備

ドリンク：お茶・お水を提供

肝吸い・新香：最初に提供され、追加は希望者に提供