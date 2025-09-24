双子出産を控えて入院中のタレント・中川翔子が驚きの腹囲を報告した。

中川は２４日、自身のインスタグラムを更新。「え、、、、腹囲が１１５センチなんだけど えｗｗｗｗ まもなくドラえもんじゃん 双子臨月ってこんなことになるんか！ また生まれる朝に測っておこう記念に！！すごいわ」と記し、メジャーで腹囲をはかっているショットを投稿。

「桂子さんが伊勢丹でめっちゃかわいい授乳ブラとガウン、双子用肌着など買ってきてくれた！嬉しい！ 親友でもある母 桂子さんとおしゃべりして楽しかった！ なんだか信じられないねって話したよ もうあと数日で人生が変わる、、！」「え、お腹って産後どうなるんですか？ 限界超えてるんだけど」とつづり、母・桂子さんが買ってきてくれた授乳用ブラジャーなどを持った写真もアップした。

この投稿には、「お腹は大きいけれど入院してから顔がスッキリした気がする…元気なｂａｂｙ’ｓが産まれることを心からお祈りしてます」「お腹は引き締まるから大丈夫だよ」「しょこたんの発信ビックリが多すぎてそれに慣れてきてる自分がいます」「わたし、産む前日測ったら１３０センチでした 双子息子：２９２４ｇ、娘：３０１４ｇでした」などのコメントが寄せられた。