24日の審理で多くの時間を割かれたのが被害者遺族の意見陳述です。



遺族11人が証言台に立ち「犯人の極刑を望みます」「私たちは一生許しません」と悲痛な思いを訴えました。



母親を殺害された長女

「今はただただお母さんに会いたいです。母は相談相手であり何でも話せる友であり支えでした。母は温泉が好きでよく温泉巡りに出かけました。とても幸せな時間でした。あの日を境に母の人生も 家族の人生も根底から奪われました。犯人が憎くてなりません。被告は自分では何も決められず親が敷いたレールの人生を送り初めて自分で決断したことが人を殺すことでした。私たちは一生許しませんどのような罰を受けても母は戻ってきません。強く求めることはただ一つです。犯人の極刑を望みます」





24日の意見陳述で家族を失った悲しみや青木被告に対する胸の内を語った遺族11人。これまでの審理で黙秘を続け反省の態度が見られない青木被告に対し、怒りをあらわにする場面もありました。遺族が悲痛な思いを語るなか青木被告は終始 目をつぶり体を動かすなどどこか落ち着かない様子でした。検察側の死刑の求刑に対し何を思うのか…。26日、弁護側の弁論と被告の最終意見陳述が行われます。