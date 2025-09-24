¾®²°¾¾Îø¤Ï1²óÀïÇÔÂà¤Ç16°Ì¡¡¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï24Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¾®²°¾¾Îø¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍÈ»¿Í¹â¡Ë¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥ß¥í¥¹¥ï¥Õ¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤Æ16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥í¥¹¥ï¥Õ¤Ï·è¾¡¤Ç6ÉÃ03¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¡Ê»ë³Ð¾ã³²B1¡Ë¤Ç2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃË»Ò¤Î²ñÅÄ¾Í¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¤¢¤¤¤ª¤¤À¸Ì¿¡Ë¤¬Í¥¾¡¡£½÷»Ò¤ÏÀÄÌÚ¹¨Èþ¡ÊÎÓÀ°·Á³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£